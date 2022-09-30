Пущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 350 км
Сеул, 30 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 29 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты, предположительно, малой дальности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
По их словам, запуск ракет произошел в промежутке с 20:48 до 20:57 по местному времени.
Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен с территории города Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо, в сторону Японского моря.
По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 350 км, достигнув максимальной высоты 50 км. Скорость полета оценивается в 5 Махов.
Между тем по данным министерства обороны Японии, первая ракета была запущена в 20:47 по местному времени, а вторая — в 20:53 по местному времени. Ракеты пролетели около 300 км, достигнув максимальной высоты около 50 км.