Сеул, 30 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 29 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты, предположительно, малой дальности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По их словам, запуск ракет произошел в промежутке с 20:48 до 20:57 по местному времени.

Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен с территории города Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо, в сторону Японского моря.

По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 350 км, достигнув максимальной высоты 50 км. Скорость полета оценивается в 5 Махов.

Между тем по данным министерства обороны Японии, первая ракета была запущена в 20:47 по местному времени, а вторая — в 20:53 по местному времени. Ракеты пролетели около 300 км, достигнув максимальной высоты около 50 км.