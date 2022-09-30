Москва, 30 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Экспортная лицензия компании South Stream Transport B. V. — оператора газопровода «Турецкий поток» досрочно отозвана из-за новых санкций ЕС в отношении России. Компания попросила об исключении из санкционного списка, говорится в сообщении оператора.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

Органы власти Нидерландов уведомили компанию о досрочном отзыве лицензии, сославшись на дополнительные ограничения, «направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России». Лицензия отозвана 18 сентября 2022 года.

По морскому трубопроводу «Турецкий поток» газ поступает из России через Чёрное море к потребителям в Турции и европейских странах. Транспортировку газа санкции не ограничивают, поэтому в компании заверили, что газоснабжение производств и домохозяйств в Турции и европейских странах «в краткосрочной и долгосрочной перспективах не пострадает».

В компании полагают, что вправе рассчитывать на исключение из санкций, так как доставка газа важна с точки зрения энергетической безопасности Европы.

«Для продолжения обеспечения безопасных и надёжных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B. V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал трубопровод «Турецкий поток» единственным надёжным маршрутом для поставок газа в Европу.

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