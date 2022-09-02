Белград, 2 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Единственный надёжный маршрут для поставок газа в Европу — трубопровод «Турецкий поток». Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 2 сентября в Белграде на саммите «Открытые Балканы».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, у Венгрии были бы очень большие проблемы без «Турецкого потока», построенного вместе с Турцией, Сербией и Болгарией. Идеология не поможет согреть дом и приготовить пищу, вопрос наличия газа — это физический вопрос, отметил Сийярто.

«Если бы мы не построили этот газопровод, у нас были бы большие проблемы, если вы посмотрите на европейские газопроводы, то сейчас это единственный безопасный и надёжный транзитный путь», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он добавил, что страны Западных Балкан предлагают безопасный и надежный транзит газа. Они выполнили все условия для вступления в ЕС, и теперь слово за Брюсселем.

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