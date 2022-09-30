Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок 29 сентября провели онлайн-консультации, в ходе которых Тай заявила о готовности совместно противодействовать так называемым «нерыночным» методам Китая в экономической сфере. Об этом говорится в распространённом аппаратом Тай заявлении.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что основным вопросом на переговорах являлось «укрепление двусторонних торговых связей» между традиционными союзниками. Вместе с тем представитель Соединённых Штатов «также заострила внимание на возможности продолжить на нескольких площадках совместную работу по реагированию на общие проблемы, вызванные нерыночной экономической политикой и методами Китая, а также на принуждение в сфере экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что утверждения американского министра финансов Джанет Йеллен о якобы «нерыночных» мерах торгово-экономической политики Китая являются не соответствующими действительности.

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