Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис осудила «провокации» со стороны Китая и пообещала, что Вашингтон будет поддерживать Тайвань, сообщает The Washington Times.

Камала Харрис

С таким заявлением Харрис выступила 28 сентября на борту миноносца USS Howard на военно-морской базе Йокосука. Харрис обвинила Пекин в том, что он бросает вызов свободе мореплавания и использует свою »военную и экономическую мощь для принуждения и запугивания своих соседей».

Она сказала, что США по-прежнему не поддаются «тревожному поведению» Пекина и будут продолжать «противостоять любым односторонним изменениям статус-кво».

«Соединенные Штаты считают, что мир и стабильность в Тайваньском проливе являются неотъемлемой частью свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказала она, добавив, что США » продолжат поддерживать самооборону Тайваня в соответствии с нашей давней политикой ».

Харрис прибыла в Японию в понедельник, 26 сентября, во главе делегации США на похоронах убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с региональными лидерами, чтобы »подтвердить приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам во все более сложной обстановке безопасности».

Громкий визит в регион на фоне растущей напряженности в Тайваньском проливе стал очередным в череде шагов Белого дома, призванных поддержать внешнеполитические позиции вице-президента, поскольку растут слухи о намерении президента Байдена добиваться переизбрания в 2024 году.