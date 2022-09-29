Казань, , 19:08 — REGNUM В столице Татарии определят перечень мер для поддержки семей мобилизованных. Мэр города Ильсур Метшин поручил создать соответствующий штаб, сообщает пресс-служба мэрии.

Казань. Вид на кремль Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

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«Сегодня непростое время. Особенно сложно тем семьям, чьи мужья, отцы, братья отправляются честно исполнять свой долг вдали от Казани. Важно, чтобы уехавшие по мобилизации казанцы были твердо уверены — их семьи не оставили, они под нашей защитой», — сказал Метшин.

Он добавил, что лично возглавит штаб, но сначала необходимо проанализировать потребности и определить перечень мер поддержки.

К работе штаба подключат все городские службы. Для каждой семьи предусмотрят конкретные меры помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии каждого мобилизованного обеспечат аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

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