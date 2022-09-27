Казань, , 20:01 — REGNUM Предприятиям Татарии необходимо внимательно относится к мобилизуемым сотрудникам и их семьям. Об этом 27 сентября в ходе заседания призывной комиссии сказал глава республики Рустам Минниханов.

Палаточный лагерь для мобилизованных в Татарии Tatarstan.ru

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По информации военного комиссара РТ Сергея Погодина, в Казани организованы три пункта сбора мобилизованных: международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. На все объекты доставляют мобилизованных из районов республики.

В ходе совещания обсуждались также жалобы со стороны некоторых мобилизуемых. Минниханов поручил оперативно реагировать на обращения.

«Нельзя подходить к этому вопросу формально. Если есть жалобы, нужно их проверить», — сказал глава РТ, напомнив о внимательном отношении к семьям мобилизуемых.

Ряд предприятий сохраняют за мобилизуемыми заработную плату, помогают с оснащением.

«Надо другим предприятиям также подключиться. Меры поддержки — наш долг», — добавил Минниханов.

Напомним, в пункты сбора мобилизованных в Татарии в ближайшее время поступят мобильные бани.

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