Осло, , 18:58 — REGNUM Россия планирует модернизацию общественной инфраструктуры в российских поселениях Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене, о чём ранее заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Присутствие и интерес российского государства к Шпицбергену может представлять проблемы для Норвегии. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает информационное агентство High North News.

Архипелаг Шпицберген Анна Горохова © ИА REGNUM

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Шпицбергенский трактат — международное соглашение, предоставляющее Норвегии суверенитет над Шпицбергеном, а также гарантирующее определенные права всем другим странам, подписавшим договор. Договор был подписан в Париже в 1920 году. Граждане и компании из 46 стран, подписавших соглашение, включая Норвегию, имеют равное право оставаться на архипелаге и заниматься предпринимательской деятельностью, такой, как рыболовство, добыча полезных ископаемых и т.д.

«Присутствие и интерес российского государства к Шпицбергену и прилегающим морским районам представляли и могут продолжать представлять проблемы для Норвегии, связанные с утверждением суверенитета (например, в области управления рыболовством) и политики безопасности», — указано в сообщении.

High North News отмечают, что этой весной исследователь из колледжа Норвежского университета обороны Тормод Хайер указывал на то, что Россия — в случае потенциального кризиса в отношениях с НАТО, например, в Балтийском море — захочет расширить свою зону обороны вокруг своих северных ядерных сил, включив в нее Шпицберген.

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия продлевает срок службы своей последней арктической угольной шахты, которая находится на архипелаге Шпицберген. Добыча угля должна была завершиться в 2023 году, но теперь она будет работать до 2025 года в условиях энергетического кризиса в Европе.

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