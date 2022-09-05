Осло, , 16:47 — REGNUM Норвегия продлевает срок службы своей последней арктической угольной шахты, которая находится на архипелаге Шпицберген. Добыча угля должна была завершиться в 2023 году, но теперь она будет работать до 2025 года в условиях энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает информационное агентство Gizmodo.

Угольная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение о сохранении работы угольной шахты до 2025 года также является частью политической стратегии Норвегии. Норвежские политики утверждают, что страна должна сохранить шахту № 7 открытой, чтобы сохранить влияние на архипелаге Шпицберген, где у России также есть угольная шахта.

Специальная военная операция и энергетический кризис в Европе привели к расширению работ на последней действующей угольной шахте Норвегии в Арктике. Норвежская угольная компания Store Norske Spitsbergen Kullkompani решила продлить эксплуатацию последней шахты на арктическом архипелаге Шпицберген еще на два года. Дата остановки была изменена, чтобы гарантировать запасы европейским потребителям.

За последние 20 лет большинство угольных шахт в Арктике, которые когда-то эксплуатировались компанией Store Norske Spitsbergen Kullkompani, закрылись. Компания продолжала эксплуатировать шахту №7 для удовлетворения экспортных потребностей и обеспечения углём близлежащей электростанции.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил о том, что, несмотря на кризис, власти не будут снижать стоимость природного газа странам Европейского союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, норвежская компания по разведке и разработке нефтяных месторождений Aker BP планирует пробурить до 15 разведочных скважин в Баренцевом море в 2023 году.

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