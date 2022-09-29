Москва, 29 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, по состоянию на 15:00 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,04%, до $89,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

«Краткосрочный импульс к росту котировок последовал от урагана в Мексиканском заливе, из-за чего компании Shell и Chevron приостановили добычу в данном регионе, а долгосрочное движение котировок может последовать после решения ОПЕК+.

5 октября запланирована очередная встреча представителей сделки ОПЕК+. Участники сделки уже заявляли о готовности сократить объемы добычи при необходимости. На сегодняшний день сообщается, что они обсуждают такой шаг и примут его на очередном заседании.

В ближайшее время можно ожидать роста стоимости Brent до $92 за баррель», — считает эксперт.

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