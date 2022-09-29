Москва, , 13:11 — REGNUM Нефть прибавила еще 3,5% по итогам торгов 28 сентября, добравшись до отметки $88 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эшелон с нефтью Зимин Василий Геннадиевич

«Однако сегодня, 29 сентября, нефть марки Brent не смогла развить восходящий импульс, попав под фиксацию прибыли, которая отправила фьючерсы под отметку $87.

Недавний скачок нефтяных цен было обусловлен общим ралли в сегменте рисковых активов после объявления интервенции Банка Англии, который решил купить долгосрочные облигации, чтобы остановить распродажи.

Решение регулятора произвело впечатление практически на все классы активов, и давление на доллар помогло черному золоту показать неплохой локальный подъем. Правда, уже сегодня эффект от действий регулятора угас, что находит отражение в том числе и на рынке нефти.

При этом потенциал снижения Brent сейчас ограничен, а вот новый рывок в северном направлении не исключен. Во-первых, рынок поддерживают продолжающиеся спекуляции на тему установления Европой потолка цен на российскую нефть.

Во-вторых, статистика минэнерго США отразила сокращение запасов сырой нефти, пусть и незначительное.

В-третьих, ураган «Иэн», который продолжает усиливаться и приблизился к штату Флорида, повлек сокращение добычи в Мексиканском заливе на 11%.

Так, после некоторого затишья в зависимости от поступающих новостей котировки могут вернуться к росту и устремиться в направлении ураган $90. В случае провала Brent рискует снова оказаться под отметкой $83 за баррель», — полагает эксперт.

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