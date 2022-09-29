Москва, , 14:58 — REGNUM Индексация пенсий в России производится каждый год 1 января, в 2023 году они будут увеличены на 4,8%. Однако в 2022 году их уже внепланово повышали на 10%, поэтому по итогам года рост пенсий превзойдет ожидаемый уровень годовой инфляции в 12–13%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение Минтруда было ожидаемым, так как неделю назад правительство РФ решило определить размер прожиточного минимума (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в «особом порядке», отойдя от прежней схемы расчётов. С 1 июня их также внепланово повышали, как и пенсионные выплаты, только сразу на 19,45% (ПМ).

При этом его планируется еще поднять с 1 января еще на 3,28%, что также полностью покроет годовую инфляцию. На этом фоне темпы увеличения пенсионных выплат на 14,8% за год выглядят даже отстающими.

Но при этом надо учитывать, что резкое увеличение пенсионных выплат, ПМ и МРОТ могут разогнать инфляцию, именно поэтому их увеличивают постепенно, отойдя от привычных схем.

Намерения повысить пенсионные выплаты с 2023 года еще на 4,8% соответствуют уровню годовой инфляции и цели по ней в ближайшие три года, поэтому данную инициативу стоит поддерживать .

А что касается бюджета, то на 2023 год он сверстан с дефицитом в 2,9 трлн рублей, но проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023 год уже внесен на рассмотрение в госдуму, вероятно он будет утвержден. В бюджете данного фонда 9,5 трлн рублей, 9 трлн из которых придется на страховые пенсии», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Средний размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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