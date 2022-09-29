Москва, , 08:42 — REGNUM В России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Средний размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает Интерфакс.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Котякова, провести повышение пенсий планируется для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом высокой инфляции 2022 года.

» С 1 июня 2022 года страховые и социальные пенсии были проиндексированы на 10%, с 1 января 2023 года — еще на 4,8%. Таким образом, суммарное повышение пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», — пояснил министр.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 апреля 2022 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 8,6%.

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