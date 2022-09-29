Москва, 29 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт», принадлежащих ВСУ, уничтожили российские войска на территории ДНР. Об этом сообщает 29 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

В ходе контрбатарейной борьбы у города Павлограда в Днепропетровской области подразделения ВС России подавили реактивную батарею систем залпового огня «HIMARS», произведённых в США. Артиллерийская батарея американских гаубиц М777 поражена у города Гуляйполе в Запорожской области.

«В районе населённого пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт», — говорится в сообщении.

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