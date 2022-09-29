Уфа, 29 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов написал заявление об уходе в качестве добровольца для выполнения задач специальной военной операции (СВО). Об этом 29 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Хабиров сообщил, что поддержал Бадранова в этом решении.

«Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом», — сообщил Хабиров.

Он также сообщил, что в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на службу, выполнять задачи спецоперации либо мобилизованными, либо добровольцами.

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