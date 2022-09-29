Москва, 29 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили за сутки в Донецкой Народной Республике до 80 иностранных боевиков, сообщили 29 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 боевиков», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбили в небе над Харьковской областью самолёт Су-24 киевских нацистов.

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