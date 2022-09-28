Москва, , 13:40 — REGNUM Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили в небе над Харьковской областью самолёт Су-24 киевских нацистов. Об этом 28 сентября говорится в сводке Минобороны России.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 [киевских формирований]», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили пять беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, и Евгеновка Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили, что кеха бронетанкового завода в районе Харькова с более чем 90 танками и другими боевыми машинами для киевских боевиков поразили высокоточным оружием Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.