Брюссель, , 13:43 — REGNUM Инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был преднамеренной диверсией, на это указывает вся имеющаяся информация. Об этом говорится в заявлении, распространённом 29 сентября в Брюсселе.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

В странах альянса повреждение трубопроводов в международных водах Балтийского моря вызвало глубокую озабоченность. НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку против своей критической инфраструктуры.

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — подчеркнули в альянсе.

Утечки из газопроводов создают риски для судоходства, наносят ущерб окружающей среде. В альянсе поддерживают проведение расследования и предупреждают о «едином и решительном ответе» в случае любого преднамеренного нападения на критически важную инфраструктуру, отмечено в заявлении.

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