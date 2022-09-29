Стокгольм, 29 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. По словам исследователя Ханса Ливанга из Шведской военной академии, получить конкретные доказательства того, кто стоит за взрывами на «Северных потоках», вероятно, будет сложно. Об этом он рассказал журналистам газеты DN и радиостанции SR.

ИА REGNUM Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

По его словам, можно будет найти лишь части взрывного устройства или плавсредства, на котором оно было доставлено, но есть достаточно большой риск, что следы исчезнут, когда выходящий на поверхность газ полностью вымоет песок и тину со дна.

«Газ поднимает воду вместе с собой, поэтому мы можем найти более мелкие следы или незакрепленные предметы на дне после того, как газ вырвался наружу. Но это совершенно маловероятно», — отметил Ливанг.

По оценке Датского энергетического агентства, весь газ в газопроводах вытечет только ко второму октября.