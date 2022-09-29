Хельсинки, , 13:11 — REGNUM По информации изданий Helsingin Sanomat и Yle, ожидается, что правительство Финляндии в течение 29 сентября объявит о закрытии границы страны с Россией.

Флаг Финляндии Pixabay.com

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Как пишут журналисты изданий, речь идет об изменениях, которые вступят в силу практически немедленно — в ночь на 30 сентября.

Источники Yle утверждают, что речь идет не о тотальном закрытии границы, а о том, что, среди прочего, члены семей граждан РФ, проживающих в Финляндии, по-прежнему смогут выезжать в страну.

При этом, пишет Yle, сотни тысяч уже выданных виз могут быть признаны недействительными, если новое ограничение вступит в силу. Ожидается, что решение финских властей станет известно с часу на час.