Саратов, , 11:28 — REGNUM Для родных и близких мобилизованных жителей Саратовской области запустили горячую линию. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба губернатора региона.

Телефон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Во вопросам социальной поддержки, льгот, оформления выплат, сохранения рабочих мест и другим темам жители области могут обратиться на телефон горячей линии — (8452) 21-00-21. Операторы работают с 09:00 до 18:00 в будние дни.

По вопросам частичной мобилизации в круглосуточном режиме консультируют на федеральной горячей линии по номеру 122.

Напомним, открытие горячей линии для родных и близких мобилизованных в Саратовской области 28 сентября анонсировал губернатор во время встречи с призывниками.

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