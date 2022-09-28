Саратов, , 17:33 — REGNUM Глава Саратовской области Роман Бусаргин 28 сентября встретился с мобилизованными и отметил для себя ряд просьб и обращений земляков. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке, заявил губернатор.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По заверению властей Саратовской области, семьям мобилизованных окажут всестороннюю поддержку: устройство детей в дошкольные учреждения, уход за пожилыми родителями, устойчивая связь с близкими.

«Никого не бросим. Правительство окажет всю необходимую поддержку. Это наш долг», — пообещал глава Саратовской области.

Среди мобилизованных были граждане, которые не согласны с призывом по причине наличия заболеваний. Для них будет организована медицинская комиссия. При подтверждении диагноза мобилизованного отправят домой, заверил Бусаргин.

По словам губернатора, у ребят в целом хороший настрой, они понимают, что идут на защиту своей Родины и дома.

«Сделаем всё, чтобы во время выполнения боевых задач они были спокойны за своих родных и близких. И ждём их целыми и невредимыми», — напутствовал руководитель субъекта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ускоренном режиме смогут подать заявления и пожениться мобилизованные жители Саратовской области.

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