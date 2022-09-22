Москва, , 21:13 — REGNUM Горячая линия 122 открыта в России по вопросам частичной мобилизации, сообщил 22 сентября журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

Он пояснил, что на горячую линию могут звонить граждане, которых интересуют вопросы, связанные с объявленной главой государства частичной мобилизацией.

Дмитрий Чернышенко «Служба развёрнута во всех регионах страны, готова к приёму звонков».

Чиновник сообщил также, что российское правительство фиксирует наиболее часто задаваемые людьми вопросы, а затем, совместно с Минобороны РФ, готовит ответы.

Однако не только в колл-центре можно получить разъяснения, касающиеся темы мобилизации: Чернышенко пояснил, что можно ознакомиться с темой на официальном ресурсе правительства «Объясняем. рф».

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