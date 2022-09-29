Москва, , 11:40 — REGNUM Практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими, прибывшими в части армейского корпуса Северного флота для прохождения военной службы по контракту, прошли в Печенгском округе Мурманской области. Мотострелки в течение нескольких дней изучали особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учётом опыта проведения специальной военной операции. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Мотострелки Штаб Балтфлота

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Отработка ведения огня производилось из стрелкового оружия, гранатомётов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок Драгунова по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматического гранатомета АГС-17 со сменой огневых позиций по мишеням на расстоянии от 200 до 1500 метров.

В рамках практических занятий на полигонах особое внимание уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок в различных условиях, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот ВМФ России провёл лётные тактические учения отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО по воздушному прикрытию группировок кораблей СФ в Арктике.

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