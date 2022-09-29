Москва, 29 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Кадры работы командира батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), уничтожившего более 100 целей в ходе спецоперации, опубликовало 29 сентября Минобороны России.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

В ведомстве отметили, что батарея РСЗО «Ураган» с первых дней спецоперации выполняет боевую задачу. Боевые машины прибывают на стартовые позиции, проводят развёртывание и наносят ракетные удары реактивными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ и наёмников. Беспилотники обеспечивают корректировку огня и доразведку целей.

«В ходе специальной военной операции уже потеряли счёт [уничтоженным] целям, но больше сотни. Характер целей очень разный — от живой силы до подвижной колонны», — сказал командир батареи Григорий с позывным «Вектор».

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