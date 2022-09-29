Москва, , 08:38 — REGNUM О героизме и мужестве старшего лейтенанта Ивана Завьялова, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 29 сентября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что старший лейтенант вёл огневую поддержку обороняющихся российских войск, когда артиллерия киевских боевиков насела удар на стыке боевых порядков ВС РФ и это могло привести к прорыву обороны.

Также указывается, что, оперативно оценив обстановку, Завьялов определил координаты возможного прорыва ВСУ и нанёс по вражеским боевым порядкам артиллерийский удар всеми огневыми средствами взвода. В результате этого были уничтожены два танка, четыре единицы бронетехники противника, а также восемь единиц автомобильной техники бандеровцев.

«Благодаря точным и выверенным действиям старшего лейтенанта Ивана Завьялова атака противника была сорвана. Обороняющиеся российские подразделения выполнили поставленную задачу без потерь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйбышевский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых бандеровских формирований.