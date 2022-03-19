Москва, , 18:23 — REGNUM С 1 апреля 2022 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 8,6%. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Индексация затронет почти 4 миллиона граждан России. Это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению

Согласно постановлению правительства РФ, для индексации пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в текущем году на 8,6%.

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