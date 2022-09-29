Москва, 29 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Средний размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает Интерфакс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По словам Котякова, провести повышение пенсий планируется для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом высокой инфляции 2022 года.

«С 1 июня 2022 года страховые и социальные пенсии были проиндексированы на 10%, с 1 января 2023 года — еще на 4,8%. Таким образом, суммарное повышение пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», — пояснил министр.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 апреля 2022 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 8,6%.

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