Москва, 29 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Территория Донбасса и Приазовья на протяжении столетий развивалась в составе России. Собственно, эти регионы сформировались в нынешнем виде как часть России, как бы она ни называлась. Поэтому естественно, что Россия несёт историческую ответственность за эти территории и за людей, которые там живут, считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, какие исторические цели ставит перед собой Россия на территории б. УССР, он пояснил:

vk.com/ikno53 Голосование на референдуме.

«Отсюда и цель: спасение людей, которые говорят и думают по-русски, людей, за которых мы в ответе, создание для них возможности самим распоряжаться наследием предков, жить и развивать свою малую родину, не будучи людьми второго сорта».

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября при рекордной явке и более чем убедительных результатах прошли референдумы о воссоединении с Россией. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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