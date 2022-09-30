Москва, 30 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о воссоединении с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России.

Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своём телеобращении заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин.

По итогам подсчётов 100% голосов, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).

29 сентября Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости и суверенитета Запорожской и Херсонской областей. Это необходимый шаг перед рассмотрением вопроса об их вхождении в РФ.

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