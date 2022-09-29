Москва, , 06:08 — REGNUM Путь домой — воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей областей — был нелёгким. И впереди предстоит ещё много работы по восстановлению на освобождённых территориях мирной и безопасной жизни, инфраструктуры и промышленных предприятий, но Россия справится, уверен депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия»).

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Миллионы жителей Донбасса и освобождённых территорий сделали свой выбор — быть вместе с Россией. Путь домой был нелёгким, и многое ещё предстоит сделать для восстановления мирной и безопасной жизни наших граждан: избавить их от террора киевского режима, восстановить инфраструктуру и промышленные предприятия. Но наша страна справится — главное, что теперь мы навсегда будем вместе!» — написал Карлов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией, прибыли в Москву 28 сентября.