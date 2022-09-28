Москва, , 22:49 — REGNUM Руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией, прибыли в Москву 28 сентября. Фото публикует заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве, — комментирует Стремоусов. — Это конечно уже история, но со счастливым концом».

По словам Стремоусова, прибывшие «собрались в Москве для принятия исторического решения». Он добавил, что очень скоро Херсонская, Запорожская области, ЛНР и ДНР станут новыми субъектами Российской Федерации.

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