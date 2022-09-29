Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Пожарная машина вспыхнула 29 сентября, когда спасатели ехали на вызов в Комсомольске-на-Амуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

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«Сотрудники 13-й пожарной части мчались по Ленинградской, как вдруг из моторного отсека повалил дым. Справиться с огнём самостоятельно не получилось — он всё больше поглощал машину. На помощь пришли коллеги. Пламя потушили. Предварительно, никто не пострадал. А вот передняя часть новенького «Урала» выгорела практически полностью», — написал Amur Mash под видео горящего автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Первореченского района УМВД России по Владивостоку поступило сообщение жильцов дома на улице Луговая о том, что во дворе горит автомобиль.