Владивосток, , 12:55 — REGNUM В полицию Первореченского района УМВД России по Владивостоку поступило сообщение жильцов дома на улице Луговая о том, что во дворе горит автомобиль. На место происшествия выехали следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Горящий автомобиль Ah_Riz_Ko

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Установлено, что днём 11 сентября, находясь в состоянии опьянения в квартире, молодой мужчина выкурил сигарету и положил окурок в пластиковую банку. Спустя время почувствовав запах гари, выбросил горящую банку из окна, которая упала на припаркованный во дворе автомобиль. Машина загорелась.

В ходе расследования полиция установила личность подозреваемого. 23-летний мужчина признался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в результате падения стеклянной бутылки из окна дома.