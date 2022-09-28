Донецк, , 16:48 — REGNUM Во время обстрела Донецка 28 сентября некоторые 155-мм боеприпасы взрывались над поверхностью, не долетая до земли или стен, рассказал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Донецк (сс) Vadim Tolbatov

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«Осколки разлетались вокруг, воронки относительно небольшие. Обычно такой вариант применяют для увеличения действия осколочного поражающего фактора. Короче говоря, чтоб побольше убить людей», — объяснил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что артиллерийский удар по Донецку утром 28 сентября наносился высокоточными боеприпасами калибром 155 мм, а в качестве целей ВСУ в очередной раз выбирали исключительно гражданские объекты.