Журналист Куликовский сообщил об ударе «Смерчами» по ВСУ у Красного Лимана
Красный Лиман, ДНР, 28 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. По скоплениям техники ВСУ юго-западнее Красного Лимана (Донецкая республика) 28 сентября был нанесён удар «Смерчами», сообщил в своем телеграм-канале (Старше Эдды) военный журналист Герман Куликовский.
Александр Погожев ИА REGNUM
Красный Лиман, ДНР
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«Как передают с мест, попали куда надо», — добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что попытка наступленияВСУна Красный Лиман провалилась, противникпотерял более 70 человек убитыми. Военкоры в свою очередь отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается крайне сложной.