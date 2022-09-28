Париж, , 15:13 — REGNUM Власти Франции призывают к проведению расследования причин утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщила 28 сентября глава МИД Франции Катрин Колонна.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Необходимо расследовать это происшествие, в основе которого, как представляется, лежат умышленные действия», — написала она в соцсетях.

По ее словам, Евросоюз «должен продемонстрировать единство и твердость в отношении любых посягательств на энергетическую инфраструктуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены три утечки. Из-за них давление в трубопроводе резко снизилось. В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что повреждения носят беспрецедентный характер. Российские власти предполагают, что речь может идти о целенаправленной диверсии.

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