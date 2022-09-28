Москва, 28 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть запросы от стран Европы о совместном расследовании причин инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, пока подобные обращения не поступали.

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим», — сказал Грушко РИА Новости по поводу возможного сотрудничества в расследовании ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены три утечки, из-за которых давление в трубопроводе резко снизилось. В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что повреждения носят беспрецедентный характер. Российские власти предполагают, что речь может идти о целенаправленной диверсии.

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