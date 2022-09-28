Москва, , 15:03 — REGNUM Попытки разжечь в Армении антироссийские настроения ни к чему хорошему не приведут, заявил бывший президент страны Роберт Кочарян на пресс-конференции в Ереване.

Роберт Кочарян Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ещё многое изменится, изменится мир, но Россия останется для Армении стратегическим партнёром.

«Этот [антироссийский] тренд, который пытаются сформировать, не приведёт ни к чему хорошему», — сказал Кочарян.

Он также опроверг утверждения о том, что членство в ОДКБ ограничивает возможности по закупке оружия. Армения, находясь в ОДКБ, приобретала вооружение в России, Китае, Европе, добавил политик.

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