Ереван, 19 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Посещение Армении Нэнси Пелоси преследует целью поддержать Никола Пашиняна и его антинациональную и антироссийскую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

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«Визит Пелоси в Армению — это попытка дать Пашиняну дополнительные моральные силы, чтобы он мог до конца противостоять Владимиру Путину, чтобы он сейчас, когда подпишет капитуляцию, сказал, что Россия ему не помогла, чтобы он вышел из ОДКБ, чтобы вывел с территории Армении 102-ю российскую военную базу, вывел российских миротоворцев, потому что Нагорный Карабах уже передадут Азербайджану, и вступил бы в НАТО. И плюс, конечно, она приехала в Армению, чтобы себе заработать голоса, ведь скоро выборы, и для неё это тоже важно», — сказал эксперт.

Напомним, что 18 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла с официальным визитом в Ереван.