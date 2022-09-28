Рубаев: в отношениях с Казахстаном потерян дипломатический рычаг убеждения
Москва, 28 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Казахстан не хочет договариваться с Россией и планомерно следует антироссийским курсом во внешней политике. Об этом 28 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.
По мнению эксперта, в отношении Казахстана «утерян дипломатический рычаг убеждения». «Казахстан его не приемлет и договариваться не хочет», — подчеркнул Рубаев.
«Я не верю, что в Астане не понимают, что именно они делают и к чему может привести отключение российских каналов, переименование улиц или ущемление русского языка и прав русскоязычных граждан», — отметил собеседник.
Рубаев считает, что «действия Казахстана и так уже вызывают негодование среди российской политической элиты и населения, но он упорно следует этому вектору».
«Напомню, что в Казахстане живет порядка 3,5 миллиона русских — а это около 18% населения Казахстана. Власти Казахстана предпочитают не обращать на них внимания и постепенно выдавливать их из страны», — подчеркнул политолог.
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Эксперт отметил, что «выхода из этой истории нет».
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