1 марта 2022 | Время чтения 10 мин

Русофобская повестка в Казахстане никуда не исчезла после январской попытки госпереворота в Казахстане. Наоборот, некоторые процессы свидетельствуют о том, что страна движется в сторону окончательной дерусификации.

Айнур Курманов, , 01:19 — REGNUM Несмотря на известные кровавые январские события в Казахстане с попыткой переворота, где были замешаны высокопоставленные офицеры спецслужб, когда помощь в стабилизации ситуации предоставили Россия и ОДКБ, «языковые патрули», националистические движения и партии, выступающие с русофобской повесткой, не только никуда не делись, но и усилились. Так и не была распущена государственная комиссия по окончательной реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, мы видим вновь активизацию этой информационной и политической кампании по окончательной декоммунизации и, соответственно, дерусификации Казахстана. С поста главы государственной комиссии ушёл Крымбек Кушербаев, но его место автоматически занял новый госсекретарь Ерлан Карин. Проблема в том, что в отличие от бывшего комсомольского работника и чиновника на должность госсекретаря, отвечающего за идеологию страны, пришёл идейный сторонник европейских новых правых и покровитель всех местных националистических движений, в том числе и казахстанского филиала турецкой фашистской организации «Серые волки».

Крымбек Кушербаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Это очень серьезный фактор, так как именно он теперь будет определять будущую линию на построение моноэтнического государства с стержнем в виде националистической идеологии. И это не шутки, так в ответ на заявление заместителя главы администрации президента Даурена Абаева, назвавшего скандальные «языковые патрули» «проявлением пещерного национализма», именно Карин фактически дезавуировал заявление Абаева. «Я думаю, что национализм у нас должен ассоциироваться с государственностью», — заявил тогда Карин.

Даурен Абаев Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

Поэтому государственную комиссию по окончательной реабилитации будут сейчас использовать именно как инструмент для продолжения ползучей «украинизации», так как многие атрибуты и технологии напрямую позаимствованы у «незалежной» — как например, политическое и юридическое оправдание легионеров СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признание «голодомора», как и сами «мовные патрули».

Напомним, что самый важный пласт нынешних реабилитируемых — это участники коллаборационистских формирований, сражавшихся с оружием в руках против Красной Армии и партизан на стороне Гитлера. Причём власти Казахстана намерены оправдать именно тех военнослужащих Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кто совершил военные преступления, будучи карателями и активными сторонниками нацистов. Дело в том, что в 1955 году все живые на тот момент бывшие коллаборанты были амнистированы советской властью. А правящая элита в Нур-Султане желает сделать невинными жертвами «кровавого большевизма» как раз карателей, расстрелянных за «подвиги», совершённые в отношении народов Советского Союза, Польши, Югославии, Италии, Франции, Греции и Бельгии.

Ведь речь идёт не только о легионерах, но и о дивизии СС «Новый Туркестан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформированной в 1944 году для борьбы с партизанами в Белоруссии, а также о солдатах 1-го Восточно-мусульманского полка СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформированного в 1944 году и участвовавшего в подавлении Варшавского восстания. Это явно противоречит решениям Нюрнбергского процесса, признавшего СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступной организацией.

То есть руководство Казахстана стремится полностью перевернуть все представления об истории страны, превратив СССР в агрессора и организатора массовых репрессий и геноцида казахского народа. А тех, кто сражался против советской власти, убивая и сжигая — в борцов за «национальное освобождение». К ним инициаторы и члены государственной комиссии по реабилитации хотят для довеска приравнять еще и погибших от голода в 1932−33 годах, желая тоже представить их жертвами репрессий. Даже для их поминовения помимо «Дня памяти жертв политических репрессий» хотят сделать отдельный «День скорби».

Президент Касым-Жомарт Токаев в своих докладах и речах, а также в программной статье под названием «Самое дорогое — это независимость» в январском номере газеты «Егемен Қазақстан» за 2021 год вопреки всем научным данным утверждает, что от голода погибло три миллиона человек, а некоторые чиновники — что четыре или пять миллионов, хотя историки давно указали, что общее число умерших от голода по архивным данным и цифрам переписи не превышает отметку в 600 тысяч человек, и они связаны не только с ошибками при коллективизации, но и с природными явлениями типа джута (массового падежа скота) и откочевками баев с большими стадами в Китай. Более того, Москва оказывала помощь и продуктами, и зерном голодающим районам, но они не доходили до людей как раз по вине местных кадров, на 70% состоящих из представителей казахского этноса.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

При этом праволиберальная парламентская партия «Ак жол» («Светлый путь») уже давно подготовила законопроект о признании «голодомора», где предусматривается уголовная ответственность за отрицание преднамеренного уничтожения казахов советской властью. Такую же уголовную ответственность предложил внести в проект указа президента член комиссии по реабилитации и депутат парламента от правящей партии «Нур Отан» Берик Абдыгалиулы, только уже в отношении тех, кто будет порочить Мустафу Шокая, идейного вдохновителя создания Туркестанского легиона, а также всех реабилитируемых.

Кстати, этот же депутат в конце прошлого года инициировал поправки в закон «О вывесках», предусматривающие не просто смену вывесок ресторанов и магазинов, но и ликвидацию всей русской топонимики, так как все переименования будут вестись на латинице. Кроме этого, в регионы были отправлены группы подготовленных «ономастов» со своими списками рекомендованных исторических личностей для переименований устаревших советских и русских названий улиц и населенных пунктов.

Сам же процесс окончательной реабилитации превращён в настоящую кампанейщину. Смешно, но, чтобы увеличить количество заявок на реабилитацию от самих граждан, местные акиматы запустили кампанию с призывом обратиться и потребовать реабилитировать родственников, «невинно пострадавших от советской власти». Можно даже сейчас зарегистрироваться на портале «Центр государственных услуг» с данными о своих родных и близких. Чиновники открыто говорят, что, таким образом, они якобы готовят электронную базу под массовую реабилитацию, лихорадочно пытаясь найти тех, кого еще не записали в жертвы большевизма.

Вносит свою лепту в дело окончательной реабилитации предателей, басмачей и нацистских карателей также и местное мусульманское духовенство. Так, 24 сентября прошлого года на XXXI заседании Совета улемов при ДУМК в Алма-Аты Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что Духовное управление мусульман Казахстана совместно с исследовательской рабочей группой Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий приступило к проведению республиканской конференции по вопросу о реабилитации религиозных деятелей.

Наурызбай кажы Таганулы и Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Опять же реабилитировать хотят тех, кто не попал под хрущёвскую амнистию 50-х, горбачёвскую реабилитацию и под последний закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», подписанный Назарбаевым в 1993 году. А реабилитации, как известно, не подлежали только те (в том числе муллы и духовные деятели), кто непосредственно участвовал в массовых убийствах и зверствах, организовал антисоветские басмаческие отряды или работал на иностранные разведки.

То есть речь идет о политическом оправдании тогдашних ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или деятелей «Шура-и-Улема» (Совет духовенства), созданного кадимистами — движением исламских традиционалистов из числа мулл и феодалов, являвшихся сторонниками и защитниками патриархальных устоев жизни, проводивших активную борьбу против религиозного реформаторства в виде джадидизма и придерживавшихся схоластической системы в области образования и воспитания. Именно они подняли знамя военно-религиозной войны против советской власти в 1918 году при поддержке турецких эмиссаров, а затем агентов Великобритании. Реабилитация духовных вождей басмачества фактически ведёт к укреплению позиций панисламизма и пантюркизма, главных орудий в руках Анкары и Лондона в деле дестабилизации ситуации в Центральной Азии.

При этом депутаты, являющиеся членами госкомиссии, предлагают отменить вообще все юридические акты советской власти и решения судов в отношении басмачей 20—30-х годов, признав их борцами против сталинской диктатуры и за национальные интересы казахского народа. Подобные перлы не рождаются сами по себе и являются тезисами, подброшенными руководству Казахстана со стороны американских «историков», а в действительности настоящих идеологических диверсантов.

И это не пустые слова, так как в июне прошлого года казахстанское посольство в США провело акцию «Память о голоде 1930-х годов в Казахстане» конференцию в рамках и на средства программы изучения Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона (GWU). На данном круглом столе выступили профессор Мэрилендского университета Сара Кэмерон, декан Факультета международных отношений GWU Питер Роллберг, казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, а также директор Института европейских, российских и евразийских исследований GWU Марлен Ларуэль.

И данной кампании по реабилитации и признанию «голодомора» предшествовала активная издательская деятельность в Казахстане псевдоисторика Сары Кэмерон, осуществлявшаяся при поддержке местных американских фондов и прозападных либералов, таких, как Досым Сатпаев. В изданных на казахском и русском языках книгах американских «историков» цивилизаторская миссия советской власти и России представляется в качестве негативного образа, приведшего к «голодомору», а появление городов, заводов, медицины и образования подается как «агрессия» в отношении казахской культуры. То есть полностью происходит переоценка прошлого именно с подачи Вашингтона.

Примечательно, что аналогичный законопроект «об окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий» в соседней Киргизии в 2020-м году продвигало «Открытое правительство», финансируемое USAID и местным филиалом фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной). Поэтому лекала заметны невооруженным взглядом. Очевидно также, что власти сделали это также под влиянием резолюции Европарламента, уравнявшей СССР с нацистской Германией.

Самое главное, что эти потуги казахстанских властей были замечены за рубежом. Поднялась волна протестов со стороны европейских коммунистических партий и ветеранских организаций. Речь идёт о компартии Греции, Коммунистическом фронте Италии, компартии Польши, соцпартии Латвии, Революционной компартии Франции, компартии Грузии и других.

Особенно резко выступили коммунисты и еще живые деятели сопротивления Греции. Так, помимо двух депутатов Европарламента, мэров крупных городов, руководителей профсоюзов и национальных депутатов петицию на имя Токаева в июне 2021 года к 80-летию нападения на СССР подписали генеральный секретарь Всегреческого объединения борцов национального сопротивления Демократической армии Греции (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ) и член Исполкома Международной федерации борцов Сопротивления (FIR) Митцеа Панайота, первый вице-президент Демократической Армии Греции (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ) и вице-президент Исполкома Международной федерации борцов Сопротивления (FIR) Туглидис Григорис, а также бывший президент Ассоциации заключенных и ссыльных борцов Халвадзис Спирос.

Дело в том, что они как раз воевали против различных подобных «легионов СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и с батальоном Туркестанского легиона, участвовавшим в массовых облавах, расстрелах мирных жителей и в поджогах партизанских деревень. О «художествах» туркестанских карателей хорошо помнят общественные деятели и историки тех стран, где эти каратели действовали. Речь идет о поляках и французах. Примечательно, что сейчас компартия Франции также рассматривает вопрос подготовки аналогичного заявления.

На этом неприглядном фоне Касым-Жомарт Токаев как опытный дипломат должен понимать, что вся эта кампания с латинизацией, признанием «голодомора» и реабилитацией затеяна Нурсултаном Назарбаевым с целью идеологического обоснования геополитического поворота Казахстана в сторону Запада через Турцию. Ведь союз с Анкарой являлся аналогом украинской «евроинтеграции», а так как заговор тех, кто тянул республику в объятия неоосманистов, провалился в январе, то стоит ли ему продолжать начатое?

Подобный местный вариант «украинизации» уже приводит к печальным последствиям в виде погромов дунган, уйгуров и других национальных меньшинств, а январские события с участием тех же бандитов-националистов могут вновь повториться, если не поменяются идеологические установки. Неужели заигрывание с националистами, русофобские кампании и обливание грязью собственной истории могут привести к процветанию и стабильности?

С учетом того, что олигархические группировки не собираются отдавать свои активы и сдавать позиции, следует ожидать использования той же националистической риторики, направленной уже и против самого Токаева. Поэтому не стоит ли президенту отказаться от этой ошибочной политической линии переосмысления истории, ведущей страну и новые поколения её граждан в тупик?