Москва, 28 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден, угрожавший уничтожить «Северный поток — 2», обязан ответить, причастны ли США к инциденту на газопроводах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 сентября в телеграм-канале российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в начале февраля 2022 года Байден высказался о возможном «вторжении» России в б. УССР. Он пригрозил, что, если танки или войска пересекут границу, с «Северным потоком — 2» будет покончено.

«Я вам обещаю, мы сможем это сделать», — процитировала Захарова Байдена.

Теперь глава США обязан ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу. На трёх линиях газопровода 25 и 26 сентября произошло ЧП, предварительно квалифицированное как «разрыв трубопроводов».

«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова», — подчеркнула Захарова.

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