Красноярск, 28 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Следы диверсии на газовой инфраструктуре «Северных потоков» 1 и 2, безусловно, ведут к США и их младшим партнёрам — Англии, Польше и киевскому режиму. Такое мнение 28 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Следователям ещё предстоит уточнить детали, но наличие мотива у этого международного квартета налицо», — отметил собеседник ИА REGNUM. Диверсию на СП он назвал терактом.

«Теракт и его последствия экономически ослабляют Германию. Они направлены на то, чтобы заставить Россию прокачивать газ в Европу по трубопроводам, проходящим через Польшу и [б. УССР], и тем самым не только дать этим странам воровать российский газ через сомнительные схемы виртуального реверса, но и наживаться на газотранспортной ренте», — рассуждает эксперт.

По мнению Андрея Селезнёва, сейчас США и Англия за счёт принуждения России к экспорту газа через враждебных нам восточно-европейских лимитрофов пытаются переложить финансирование режимов в Варшаве и Киеве на бюджет Газпрома, а в конечном счёте — на всех граждан России.

«В этой связи нашим должностным лицам не стоит уподобляться евробюрократам, которые пытаются умолчать об этом политико-экономическом интересе англосаксов и их восточно-европейских вассалов. Нам необходимо чётко, ясно обозначить подозрения в адрес этих государств. И следом за обличением их террористической сущности остановить поток газа и нефти через [б. УССР] и Польшу. Не время изображать надёжных партнеров в геополитической игре с шулерами», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены три утечки. Из-за них давление в трубопроводе резко снизилось. В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что повреждения носят беспрецедентный характер. Российские власти предполагают, что речь может идти о целенаправленной диверсии.

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