Москва, 28 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Ввести уголовную ответственность за подписание заявок о признании России экстремистским государством предложил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

ER. RU Евгений Ревенко

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«Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек», — сказал Ревенко.

Подобные заявления предлагают подписать грузинские спецслужбы всем гражданам России, пытающимся выехать из России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации, когда при пересечении границы с Грузией въезжающий подписывает документ о своем отношении к специальной военной операции.

«Подписант признает, что его страна является страной-агрессором», — отметил Володин.