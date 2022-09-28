Москва, 28 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Цены на нефть сорта Brent 27 сентября отскочили почти на 2,5%, слегка восстановившись от минимумов начала 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Publicdomainpictures.net Хранилище нефти

«Однако сегодня, 28 сентября, фьючерсы уже снова торгуются под давлением, подтверждая неготовность рынка к полноценному восстановлению.

Нефть продолжает обороняться наряду с фондовыми площадками, где господствуют продавцы. Взлет доллара к новым многолетним максимумам тоже сказывается на настроениях трейдеров.

Тем временем отраслевая статистика API показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 4,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — почти на 500 тыс. баррелей.

Если официальный отчет минэнерго США тоже отразит рост показателей, шансы на усиление продаж в краткосрочной перспективе увеличатся.

Несколько сдерживает негативное влияние всех этих медвежьих факторов новость об урагане в Мексиканском заливе. Предприятия эвакуировали рабочих с ключевых платформ, опасаясь усиления стихии.

Впрочем, потенциальная угроза для добычи невелика, да и полностью перевесить весь негатив этот фактор не сможет.

Сейчас котировки восстановились над уровнем $84 за баррель, но не решаются на более значимый подъем. Если ценам не удастся удержать текущие позиции, новые продажи способны отправить баррель к новым минимумам января и открыть путь к отметке $80», — полагает эксперт.

Читайте также: Росту цен на нефть до $85 способствовал ураган «Иан»