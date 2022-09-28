Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам торгов 27 сентября нефть марки Brent подорожала на 2,30%, до $85,63 за баррель. Росту котировок способствовали повышение цен на газ и ураган «Иан», заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Из-за урагана в Мексиканском заливе сократили добычу газа и нефти. Объем сокращённой добычи нефти составляет 190 тыс.

Эксперты говорят, что ураган может набрать силу до четвертой категории по шкале Саффира-Стимпсона. Сейчас скорость ураган составляет 193 км/час.

Также прошли слухи, что Россия может предложить ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки на октябрьском заседании.

Сегодня, 28 сентября, нефть марки Brent торгуется на уровне $85 за баррель. Фокус внимания смещен на ураган «Иан» (Ian) и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

От его выступления будет зависеть динамика доллара США. Индекс DXY обновил двадцатилетний максимум на 114,65.

Если по индексу коррекция не начнется, нефтяные котировки снизятся. Цена нашла поддержку вблизи зоны $80-82 за баррель.

Читайте также: Импульс к росту котировок нефти дал надвигающийся ураган