Москва, 28 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В России ведутся списки покинувших страну на фоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«У нас составляют списки тех, кто уехал. Уезжают, думают, что никто не видит, кто поехал, зачем поехал», — сказал Володин.

«У нас сейчас составляют списки тех, кто стоит на выезд», — отметил спикер Госдумы.