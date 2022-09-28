Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Ленинградской области разработали памятку, где перечислены меры поддержки мобилизованных жителей региона. В документе содержатся 27 пунктов с выплатами, льготами и компенсациями из областного и федерального бюджетов, рассказали 28 сентября в пресс-службе областной администрации.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, за счет средств областного бюджета гражданам России, проживающим на территории Ленобласти и призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ предоставляется единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей.

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Также мобилизованным жителям региона, которые прожили в Ленинградской области не менее пяти лет, предоставляется право на бесплатное получение земельного участка для ИЖС в собственность. Помимо этого они освобождаются от уплаты налога за один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил, а также обеспечиваются льготным проездом на автобусах городского и пригородного сообщения по Ленобласти и на всех видах городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному проездному билету стоимостью 433 рубля.

Кроме того, военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО) из областного бюджета полагается единовременная выплата: в 500 тыс. рублей за ранение, которое не повлекло стойкого расстройства функций организма, 750 тыс. рублей — при установлении II и III группы инвалидности, 1 млн рублей — I группы инвалидности. В случае гибели члены семьи получат в равных долях 2 млн рублей.

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Также за счет средств областного бюджета ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность, дополнительно предоставляется ежегодная денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним — 1865 рублей. Отдельные категории инвалидов, которые получают процедуру гемодиализа, также могут рассчитывать на ежемесячные денежные компенсации расходов на автомобильное топливо от 1 тыс. до 4 тыс. рублей.

Ежемесячные денежные выплаты также будут получать инвалиды I группы — 8 112 рублей, II группы — 4867 рублей, III группы — 2434 рубля. Одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, также полагаются выплаты в размере 2434 рубля. Родителям погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) ветеранов боевых действий полагается ежемесячная выплата в размере 4017 рублей.

Добавим, что также военнослужащим полагаются и федеральные выплаты, ознакомиться с которыми можно на сайте комитета по социальной защиты населения Ленобласти. Отметим, что в ведомстве также уточнили, что памятка будет обновляться по мере принятия новых решений.

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