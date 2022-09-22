Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Мобилизованные из Ленинградской области граждане, которые в ходе специальной военной операции будут ранены, получат такие же выплаты, как и добровольцы, ранее отправившиеся на защиту Донбасса, сообщили 22 сентября в пресс-службе областной администрации.

Раненные в лазарете Denoel Paris

ИА REGNUM сообщало, что власти Ленинградской области поддержат семьи мобилизованных граждан, окажут им не только финансовую помощь, но и окружат заботой и опекой.

«Региональные выплаты при ранении, наряду с добровольцами и военнослужащими, уже участвующими в боевых действиях на Донбассе, также гарантируются всем, кто будет мобилизован из Ленобласти для участия в СВО», — говорится в сообщении.

В зависимости от тяжести ранения единовременная выплата составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Летом 2022 года регион принял решение о мерах поддержки для участников дивизионов «Невский» и «Ладожский», сформированных в Ленобласти. Добровольцы получат от региона единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, а также компенсации в случае ранения в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

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